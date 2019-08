Sellar casa funcionó en Real del Carmen

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Real del Carmen acabaron con los problemas de vandalismo en la Cerrada Vallejo al sellar una vivienda abandonada, la cual se había convertido en basurero clandestino y nido de malvivientes.



María Acosta relató que en una ocasión fue testigo de cómo los delincuentes le robaron una protección a otra vecina, llamaron a la Policía y se logró la detención de los responsables, pero el problema fue cuando la citaron a declarar.



Indicó que tenía que hacerlo frente a los ladrones de las rejas, quienes vivían a dos casas, justo en la vivienda que hoy se encuentra sellada con bloques.



"Y luego me dijo la vecina (afectada por el robo) ‘sabes que no me quieren dar la reja, porque me dicen que tiene ir la testigo, y no te quiero exponer a ti’, pues nunca fui y no recuperó la reja", contó.



Otro vecino, quien prefirió omitir su nombre, explicó que en el sitio vivía un hombre, quien falleció; a los días, varias personas hicieron un boquete en la pared para entrar y llevarse electrodomésticos y después invadieron la casa.



Detalló que hace un año y medio fue sellado el inmueble porque hicieron la solicitud a las herederas de la vivienda y desde entonces los vecinos regresaron a la tranquilidad.



El Ayuntamiento anunció que habrán de sellar viviendas problemáticas y comenzarán en la colonia La Cholla y Los Arroyos.