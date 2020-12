Segundo cierre ahorca a estéticas y gimnasios

HERMOSILLO.- Después de varios meses cerrados y cuando su economía apenas comenzaba a recuperarse, negocios como estéticas, spas y gimnasios, tuvieron que cerrar sus puertas al público por segunda ocasión.

Debido a que el municipio de Hermosillo se encuentra en riesgo máximo de contagios por el mapa Sonora Anticipa, entre las medidas de restricción además de la disminución de aforos y horarios en algunas actividades, incluye el cierre de gimnasios, estéticas y salones de spa.

Pero para los comerciantes y emprendedores que se dedican a estos giros de negocios, este segundo cierre viene a afectar severamente su economía, e incluso algunos aseguran que no podrán sobrevivir.

Ely Martínez, vocera de Gimnasios Unidos por la salud en Hermosillo, acompañada de diversos representantes de gimnasios, acudió la semana pasada al Congreso del Estado para pedirle a las autoridades que se les permita abrir.

Entre las peticiones están que los gimnasios sean catalogados como negocios esenciales, pues forman parte del cuidado de la salud y aseguró han sido responsables y estrictos en las medidas de sanidad.

“Que nos pongan en giro esencial, que nos dejen de ver como bares y antros. Somos una comunidad muy comprometida, muy disciplinada, no ha habido ni un solo contagio en los 150 gimnasios que hay”, manifestó.

No podemos continuar sin empleo, dejar a tantas familias, creemos que no es una medida justa cuando sabemos dónde está el problema, acá afuera en la sociedad que no tiene conciencia”.

SUELDOS Y AGUINALDOS

Cada gimnasio emplea a entre 10 y hasta 50 personas, por lo que cerrar en estas fechas donde se tienen que pagar además de sueldos y servicios, los aguinaldos, resulta muy complicado y afirmó, no todos podrán soportarlo.

“Parar la economía ahorita sería catastrófico, hay que pagar aguinaldos, la renta no se detiene, no podríamos durar 15 días o un mes parados, no podemos dejar a tantas familias”, recalcó.

En el primer cierre de negocios que se dio en marzo al inicio de la contingencia y que durante varios meses se mantuvieron inactivos, al menos tres gimnasios tuvieron que cerrar de forma permanente sus puertas.

SÓLO SERVICIO A DOMICILIO

Otro de los giros afectados son las estéticas, spas y barberías, pues según las medidas del Mapa Sonora Anticipa para riesgo máximo, sólo se puede operar con servicio a domicilio.

Pero prestar un servicio a domicilio implicaría mayores gastos y sobre todo riesgo para los empleados y los clientes, aseguró Irasema Leyva, representante de Estilistas y Barberos de Sonora.

“Nos están pidiendo que atendamos a domicilio, pero en mi lugar de trabajo tengo control sobre la gente que entra y tengo sanitizado el lugar, si fuera a domicilio no puedo decirle a la gente que desinfecte y no sé quienes están ahí”, dijo.

“Están sin dejarnos trabajar y ya tenemos que pagar la primera mensualidad de los préstamos. Pedimos que recapaciten, que tomaron una decisión errónea al mandarnos a domicilio”.

Estos negocios son pequeños y no acumulan gran cantidad de personas, a diferencia de centros comerciales, supermercados, entre otros grandes comercios donde se ha permitido operar y no se respetan las medidas.

En el caso de su trabajo hay cinco empleados y en un buen día, hay un máximo de ocho personas al interior, contando los clientes, pero afirmó se mantiene una sana distancia y el uso de cubrebocas siempre.

Durante cuatro meses Irasema cerró su negocio, continuó pagando solos servicios y un salario a sus empleadas, para eso tuvo que pedir préstamos que en este mes debe pagar la primera mensualidad.

Salones de belleza y peluquerías tuvieron que cerrar, debido a que Hermosillo se encuentra en Riesgo Máximo, de acuerdo con el Mapa Sonora Anticipa.

El llamado a las autoridades es a que reconsideren las medidas y se les permita trabajar mediante citas, pues otras semanas sin trabajar, será catastrófico para los pequeños negocios.

Los dueños de salones de belleza habían comprado material para estas fechas, que son las más fuertes del año para ellos.