Seguir dieta saludable, no es caro, afirma nutrióloga

HERMOSILLO, Sonora.- En ocasiones las personas suelen asociar una dieta saludable con un gasto mayor, pero la verdad es que las dietas saludables se pueden adaptar a la economía de cada familia, siempre consumiendo productos diarios.



Y es que una dieta sana no tiene que ser cara si no se desea, ya que hay varios alimentos de alto costo que se pueden sustituir por otros que cuentan con las mismas propiedades, tal es el caso de las almendras o nueces, las cuales pueden ser reemplazadas por cacahuate natural.



Alaentsic Enciso Ulloa Fierro, nutrióloga, explicó que no es regla que para llevar una buena dieta los productos tienen que ser orgánicos, sino que los productos que se tienen en le refrigerador del hogar o lo que se compra en el supermercado, funciona para llevar una buena dieta, siempre y cuando se siga correctamente.



La experta de nutrición indicó que en la consulta diaria, al paciente se le hace una entrevista para poder adaptar una buena dieta a sus necesidades.



"Siempre les muestro el plan de alimentación que es el que yo hago y es lo primero que le digo, que observe el menú y se va a dar cuenta de que son los alimentos que normalmente consumimos", detalló.





PRECIOS



Alaentsic Enciso Ulloa cree que una buena alimentación no debe de ser cara, sino rica y nutritiva.



"No sé por qué piensan las personas que es cara una dieta, a lo mejor se imaginan que todos los alimentos tienen que ser orgánicos, pero qué prefieren, invertirle a una buena dieta o a una enfermedad; siempre hay alternativas para comer sano.



"Hay que recordar que los nutriólogos trabajamos en base a la persona, por ejemplo, me llega un paciente y me dice que no tiene mucho recurso, pues voy a trabajar apegándome a sus necesidades, eso es fundamental", recalcó.





BUENA DIETA



Una dieta rica y que contenga proteínas puede ser hecha con los productos que ya hay en el hogar, con frutas o verduras de temporada.



"La mayoría de las veces contamos con frijoles, leche, frutas y verduras, tortillas de maíz, que no son productos con precios elevados", subrayó, "y con eso se arma una buena dieta saludable".