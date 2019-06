Seguidores de la Luz del Mundo confían en libertad de Naasón

HERMOSILLO, Sonora.- Integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo en Hermosillo están confiados en que su líder Naasón Joaquín García sea exonerado, por lo que han extendido jornadas de oración, al igual que en otras partes del mundo.



José Orestes Sánchez López, pastor de la iglesia la Luz del Mundo, en la colonia Piedra Bola, aseguró que los cargos imputados a su líder son falsos y que se tratan de actos de envidia para desprestigiar a esta iglesia.



"Han pasado varias cosas parecidas a este hecho y yo no sé si sea envidia, pero es la Luz del Mundo, la única iglesia mexicana, y puedo pensar que hay a quienes les incomoda que haya una iglesia que tenga la presencia para reunir", citó, "por ejemplo en Los Ángeles, California, hay más de 120 mil personas".



Aseguró que él desconoce algún caso probado de ministros que hayan sido acusados de delitos de este tipo, apuntó, aunque en 1998 se hicieron ocho denuncias por otras cuestiones ante un ministro, pero no se probó nada.



El pastor Sánchez López aseguró que están convencidos de que no se va a comprobar la culpabilidad de Naasón Joaquín García, por lo que han realizado jornadas de oración a nivel nacional y el caso de Hermosillo, no es la excepción.



"Ese escenario ni nos lo planteamos siquiera, tenemos la certeza de que eso no va a suceder", recalcó, "para nosotros un apóstol (Naasón) no es un nombramiento humano, es un elegido por Jesucristo, en su actitud y condición sus actos están a la luz pública, son de limpieza y honestidad".



Naasón Joaquín García, fue detenido el pasado martes en Estados Unidos acusado de violación a menores, producción de pornografía infantil y tráfico de personas.



La iglesia Luz del Mundo es una organización cristiana restauracionista presente en distintos países.



La sede central se ubica en Guadalajara, México, fue fundada el 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquín González; dirigida por Samuel Joaquín Flores, hijo del fundador desde 1964 hasta su muerte; desde el 2014 toma el control su hijo Naasón Joaquín García.