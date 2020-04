Se suman 50 a iniciativa de Hermosillo ¿Cómo vamos?

HERMOSILLO, Sonora.- Gracias a la iniciativa “Va Por Hermosillo”, de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, mas de 50 organizaciones y propuestas se sumaron para apoyar a las familias y sectores más vulnerables en esta contingencia sanitaria por el Covid-19.



Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, e integrantes de la organización buscaron cómo apoyar a mas personas, por lo que crearon el Fondo Solidario, con el cual se pretende ayudar a quien más lo necesita.



“Muchas de las organizaciones ya integrantes de Hermosillo ¿Cómo Vamos? y otras que se inscribieron en ‘Va Por Hermosillo’, no tienen los recursos suficientes para poder llegar a toda la población necesitada, la población vulnerable.



“Viendo esa necesidad vimos que había la oportunidad de implementar una plataforma en Internet donde aquellas organizaciones, empresas, socio civil o comunidad en general que quisieran apoyar a estas organizaciones, poderlos conectar, de tal manera que los esfuerzos se pudieran multiplicar, generar apoyos y facilitar el que pudiéramos llegar a más gente”, explicó.



Díaz Monge dijo que la plataforma donde las organizaciones se puede inscribir, en tan sólo una semana ya tenía 50 agrupaciones e instituciones participando, gente interesada en apoyar y gracias a eso comenzaron a llegar los donativos de distintas cantidades.



Debido a las ganas de ayudar y apoyar a quien más lo necesita en esta contingencia sanitaria, es que se creó el fondo, y así tener la capacidad de mayor impacto.



Una de las acciones que los ha beneficiado es el apoyo que está otorgando Grupo Coppel, quien multiplicará los donativos, una acción que garantiza que la ayuda llegará a mas familias hermosillenses.



“Grupo Coppel se acercó, el licenciado José Coppel generosamente nos ofreció una aportación para duplicar los donativos que nos hagan las empresas o los ciudadanos, generosamente nos ofreció hasta 50 millones de pesos para destinarlos a las necesidades en Hermosillo para atender toda esta situación de contingencia que estamos viviendo.



“Así fue que con esa garantía nos ofreció la familia Coppel, por 50 millones es que estamos buscando lograr aportaciones que se dupliquen y de esa manera el poder alcanzar esa meta de conseguir donativos por 100 millones de pesos que se destinen a todas estas necesidades que estamos teniendo en los diferentes sectores como de salud, apoyo social”, recalcó.



De acuerdo con Díaz Monge, son enormes las necesidades en Hermosillo y familias en situaciones adversas que ya estén sufriendo el no tener ingresos y el no poder salir a trabajar.



ASIGNACION DE RECURSOS



Será un comité quién se encargue de asignar a cuáles organizaciones van los apoyos y de cuántos, el cual estará conformado por especialistas, quienes estén evaluando las necesidades que hay y se vayan tomando asignación de recursos conforme entren los donativos.



“Ya estamos recibiendo donativos, ya estamos haciendo inclusive apoyos, entonces lo que vamos hacer es que se estará publicando en nuestro sitio web de manera continua, día con día los donativos que estamos recibiendo, vamos a estar publicando las asignaciones que se van haciendo a las diferentes iniciativas.



“De esta manera vamos a tener un proceso muy transparente donde se va a difundiendo los recursos que estamos recibiendo, lo recursos que estamos otorgando de tal manera que haya total transparencia en este proceso“, destacó.



A la fecha se tienen alrededor de 3 millones de pesos en puros donativos, así como recursos comprometidos que estarán llegando gradualmente.



”Esto habla de la magnífica respuesta que hemos tenido, y yo estimo que podremos y que tenemos altas probabilidades de llegar a la meta”, manifestó.



Díaz Monge considera este modelo que manejan ha funcionado y funcionará en Hermosillo, pues en otras ciudades ya se ha hecho y ha funcionado efectivamente.



EL LLAMADO AL GOBIERNO



Hermosillo, ¿Cómo vamos? hizo un llamado al Gobierno del Estado de Sonora y al Congreso local a que se sumen a la iniciativa, y que en la lo posible también puedan destinar fondos para apoyar en esta contingencia.



“Es un llamado muy respetuoso que les hacemos en este espíritu de colaborar, vemos que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Gobierno del Estado y Gobierno municipal, sin embargo se necesitan más recursos económicos.



“Ante esta urgencia es que hacemos un llamado a que el Gobierno del Estado y el Congreso local lleven a cabo las gestiones que tienen a su alcance para que puedan asignar recursos a la brevedad posible y podamos estar mejor preparados para cuando llegue este pico de contagios alto”, agregó.



El llamado que Arturo Díaz Monge hacen a las autoridades Estatales aceleren las acciones de asignación de recursos.



Para apoyar a la iniciativa puede ingresa a la pagina de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, donde están las bases necesarias para hacer los donativos o inscribirse como organización y ser beneficiados con apoyos.