Se solicita apoyo para María Fernanda, estudiante de arquitectura que desea superar la leucemia

Maria Fernanda Marrufo Agramont tiene 20 años, es estudiante de arquitectura, y desea con ansias poder volver a la escuela de manera presencial después de dos años de pandemia, pero primero tiene que superar la leucemia, enfermedad que la mantiene en Terapia Intensiva desde hace dos semanas.

Su padre, Guillermo Martín Marrufo, comentó que la joven fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, después de haber tenido algunos problemas de salud en días previos.

Los doctores no supieron explicar como la joven desarrolló ese padecimiento, ya que normalmente suele aparecer en menores de edad; aun así decidieron iniciar tratamiento rápidamente.

Fue algo extraordinario, me dijeron que no hay motivo, razón o causa científica que describa como tal porque le dio, son muchos factores, y señalaron que no es hereditario".