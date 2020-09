Se pronuncia alcaldesa por un Gobierno libre de corrupción

HERMOSILLO.- Un millón de gracias dio la alcaldesa Célida López Cárdenas a cada hermosillense al rendir su segundo informe de trabajo en el que destacó los principales logros y retos de su administración, además de pronunciarse por un Gobierno libre de corrupción y narcotráfico, males que envenenan a la sociedad mexicana.



Un millón de gracias por no perder la fe, por luchar contra un virus extraño, por mantener a Hermosillo como un lugar con oportunidades, con desarrollo económico, con mayor seguridad, con mayor armonía social, orden y convivencia”, expresó.



La presidenta municipal hizo énfasis en la importancia de la prevención de las adicciones para formar una ciudad con paz, por lo que ya fue inaugurado el Centro de Tratamiento Transformando Vidas, que atenderá jóvenes de entre 12 y 17 años con problemas de drogadicción y reincidencia delictiva, con tratamientos de desintoxicación, terapias y un proceso de readaptación social.



También se realizaron más de 100 pláticas de prevención de adicciones a estudiantes, y se capacitó a más de 7 mil niñas, niños y adolescentes para ser mediadores tanto en la escuela como en la casa, con el fin de desarrollar habilidades para manejar conflictos.



El programa “Mentor amigo” atendió a 98 menores canalizados por la Unidad Municipal de Prevención y Aplicación de Medidas a Menores de Edad, quienes fueron supervisados por 20 mentores con el objeto de guiarlos en diferentes áreas formativas del desarrollo personal y social.

“Los traidores a la patria deberían ser fusilados por envenenar a los niños y jóvenes. A los narcotraficantes se les debe fusilar en este País, como también sucede en otros países del mundo, ¿vamos a seguir haciéndonos aquellos omisos gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta situación o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo?”.



“Tenemos que defender a Hermosillo, esta ciudad de 320 años tiene que tener un gobierno valiente, no estoy dispuesta, no voy callar y no será solamente con presupuesto municipal que voy a lograr terminar con el envenenamiento de cientos de jóvenes”, expresó López Cárdenas en su emotivo discurso.





LO DESTACABLE



Segundo Informe de Trabajo de Célida López Cárdenas

Se recibió el Municipio como el cuarto más endeudado a nivel nacional.

Se aplicó una política presupuestal de austeridad y ejecución del gasto en el que la prioridad son los hermosillenses.

Por primera vez en años, se detuvo el crecimiento de la deuda y ésta disminuyó.

Se recaudó más, se gastó menos y se ahorró.

Los héroes de la gran batalla

Héroes en la primera línea de batalla contra el virus: La Policía, Inspección y Vigilancia, bomberos, recolectores de basura, personal de limpieza de calles y avenidas, alumbrado público, bacheo y suministro de agua potable, entre otros.

Pioneros en adoptar medidas de prevención como el uso de cubrebocas, monitoreo con oxímetros y pruebas rápidas.

Protección de personal más vulnerable de todas las dependencias del Ayuntamiento.

Campañas de detección de síntomas respiratorios; promoción de uso del cubrebocas y de lavado de manos.

El gran #AcuerdoSocialHMO



El Gobierno municipal convocó a un gran #AcuerdoSocialHmo para invitar la sociedad a la solidaridad y cooperación durante la pandemia.

Atendieron el llamado ciudadanos en lo particular, empresarios y cadenas comerciales.