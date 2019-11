HERMOSILLO, Sonora.- "Se me partió el alma", fueron las dolorosas palabras de Jessica Jazmín Miranda López, madre de tres niños, quien el pasado 14 de noviembre, lo perdió todo en el incendio de su vivienda, en la colonia Paseos del Pedregal.

La mujer de 29 años de edad recordó los momentos en los que veía desde el exterior cómo su hogar, producto del trabajo y el esfuerzo de su esposo, se extinguía en pocos minutos y ya no podía hacer nada para evitarlo.

"Salimos a eso de las 5:50 (de la tarde), salí a la otra cerrada, tenía como diez minutos que había llegado, cuando vi a una amiga y me dice: ‘Oye, se está incendiando tu casa’. Me vine, pero no le puse mucha atención porque atrás siempre prenden, porque es monte.

"La primera noche nos quedamos él y yo afuera, en el carro durmiendo, y la siguiente noche mi vecina me dijo: ‘Si gustas un cuarto, te lo presto’ y así la hemos estado haciendo, pero él ahorita fue a Infonavit a que nos ayuden, para ver qué se puede hacer porque no podemos estar aquí adentro".

"Mandé a mi niña (Estefany, de 8 años de edad) al Poblado Miguel Alemán, porque pues estar de encajosa con la gente, como que no", agregó.

Desde hace seis años el joven matrimonio se mudó del Poblado Miguel Alemán a Hermosillo, en busca de un mejor futuro para sus hijos y tuvieron oportunidad de comprar su casa a crédito, pero al parecer por un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado, la vivienda se calcinó por completo.

"Me partió el alma, porque los dos trabajamos y empezamos de cero. Cuando llegamos a vivir aquí a Hermosillo empezamos de cero y ver que se nos estaba quemando lo que teníamos… no hay palabras.

"Me da mucha tristeza porque les acababa de comprar su ropa para diciembre a mis hijos, no tenía ni dos semanas y todo se perdió".

Si desea apoyar a la familia Palacios Miranda, puede comunicarse directamente con ellos a su domicilio ubicado en Paseo Coral, número 111, entre Paseo Coral y Piedra Argen, fraccionamiento Paseos del Pedregal.

También puede comunicarse al celular 6621015286, con Jessica Jazmín.