Se mantienen los retrasos en la atención en oficinas del Registro Civil tras brote de Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Los retrasos de atención en las oficinas del Registro Civil continúan presentándose, debido a la falta de personal que presenta la institución por un brote de Covid-19, lo que ha causado que ciudadanos tengan que esperar hasta una hora o más para realizar sus trámites.

Yo tengo como una hora y media esperando, pero porque me vine a las 11:00 y la cita la tenía a las 11:30; ahorita ya son las 12:40 y no me pasan, dicen que se van a retrasar un poco, pero que a todos nos van a atender, entonces nos toca esperar, ni modo", explicó Francisca Martínez, quien acudió a cambiar el acta de nacimiento de su hermano.