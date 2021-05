Se manifiestan trabajadores del Cedi frente a la SEP; les deben 4 meses de sueldo

HERMOSILLO, Sonora.- Los trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil Ernesto Che Guevara se manifestaron frente a las oficinas de la SEP, para que se les pague los más de 4 meses de sueldo que se les adeuda durante este año.

María del Rosario del Castillo, una de las maestras afectadas, explicó que en Sonora trabajan 18 personas en el Cendi, los cuales desde enero no han recibido un solo peso.

Esta situación, dijo, se ha vuelto insostenible debido a las falta de recurso, por lo cual exigen a la Secretaría de Educación Publica el pago inmediato de los salarios atrasados.

"Desde enero no nos han pagado, aun cuando los lineamientos se publicaron en el diario oficial de la Federación a principio de año, al día de hoy la sep no entrega el recurso al Gobierno del Estado", manifestó.

"Todos los trabajadores, los 18 que estamos aquí en Sonora, no hemos dejado de trabajar un solo día de la pandemia, pero ya a 5 meses es demasiado, hay madres jefas de familia sin recursos, familias enteras afectadas, ya no es justo, ya no podemos aguantar más", agregó.

Los trabajadores insistieron en que el recurso para su salarios y prestaciones ya fue etiquetado por parte de los Diputados del Partido de Trabajo y entregado a las autoridades de la SEP, y son ellos quienes deben entregarlo al Gobierno del Estado, por eso la causa de su molestia.