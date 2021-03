Se manifestarán hoy médicos del IMSS para exigir vacunación anti Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Médicos residentes de medicina familiar en la Clínica 37 del IMSS van a manifestarse hoy a las 14:00 para exigir que se les aplique la vacuna contra el Covid-19.



Melissa Palomares, una de las médicos afectadas por la falta del biológico, dijo sentirse muy decepcionada e inconforme, debido a que ni ella, ni sus compañeros han recibido siquiera la primera dosis de la vacuna.

Además, hizo énfasis en que otros médicos residentes fuera de la UFM 37 sí han sido vacunados, teniendo ya el esquema completo.



"En la Clínica 37 somos 60 residentes que no hemos recibido vacunación alguna, no nos han aplicado siquiera la primera dosis y por eso vamos a manifestarnos, para ver si podemos lograr que no la apliquen", explicó la doctora.