Se inundan en La Manga

HERMOSILLO, Sonora.- La colonia La Manga es una de las que más resintió las lluvias del pasado viernes, ya que algunas de las calles de terracería se inundaron, el agua queda encharcada por semanas y los residentes tienen que esperar a que se seque.



Los vecinos de la colonia ubicada al Poniente de Hermosillo expresaron su hartazgo ante tal situación, ya que por décadas han luchado para que les solucionen el problema y no ha habido respuesta por parte de ninguna administración.



"Uy, tenemos años viviendo este infierno, oiga, y nomás vienen las autoridades a ver y se van, dicen que no se puede hacer nada, pero no podemos estar así, ya que cada vez que llueve estamos en las mismas", expresó María del Rosario Moreno.



Ella vive ahí "desde toda la vida" y siempre han sufrido con los estragos que dejan las lluvias y el problema se agravó cuando pavimentaron unas calles, pues esto provocó que el agua se estancara aún más, como en las calles Aeropuerto Final y Avioneta.



Patricia Álvarez, otra de las reportantes, comentó que uno de sus vecinos es el más afectado y tuvo que colocar una tubería que está enterrada como si fuera un desagüe pluvial para aminorar un poco el problema y desviar el agua de la calle hacia un predio baldío.



"Pues pusieron un tubo, si no estuviéramos peor, pero pues como él es el más afectado, tuvo que hacer eso, porque se le estanca toda el agua frente a su casa y es un mosquero.



"Nomás le abre la tapaderita y el agua se va para atrás de su casa a un baldío que está para atrás porque desde que nos hicieron el fraccionamiento ya no hay arroyo, lo desviaron y ahora esas casas también se inundan", añadió.



Afligidos por la situación, los denunciantes solicitaron a las autoridades el apoyo para evitar las inundaciones, ya que en ocasiones entra el agua hasta sus casas por la cercanía de un arroyo, cuyo cauce fue desviado supuestamente por unos vecinos que construyeron un puente peatonal.