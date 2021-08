Se incrementan las "Nenis" a raíz de la pandemia

HERMOSILLO, Sonora.- Están en todas las redes sociales, venden prácticamente de todo y aunque tienen un apodo que originalmente sus detractores crearon a modo de burla, se han convertido en todo un fenómeno y en la solución al problema de desempleo que creció con la pandemia. Son las “Nenis”.

Son mujeres jóvenes que encontraron en la venta digital una manera de salir adelante, incluso desde antes de la pandemia. Llaman cariñosamente a sus clientas y se refieren a ellas como “reina”, “linda”, “hermosa”.

Detrás de cada una de ellas hay una historia de éxito, aman las ventas y gracias a esta actividad han logrado la independencia financiera.

El apodo de ‘Neni’ jamás me ha ofendido, al contrario, es algo que me enorgullece. Mis amigas me conocen como la Neni Suprema, porque a todo le hago”, comentó riendo Juana Palazuelos Novela, quien desde el 2016 se dedica a las ventas en línea.