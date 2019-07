¿Se fue de vacaciones? A su regreso podrá recoger los uniformes

HERMOSILLO, Sonora.- Si los padres de familia no pudieron recoger el uniforme escolar en tiempo y forma debido a las vacaciones, podrá hacerlo después, sin ningún inconveniente, aseguró Víctor Guerrero González.



El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) recalcó que los puntos de entrega estarán abiertos, por lo que no habrá ningún problema al acudir después, ya que podrá canjearlos antes del regreso a clases.



“Aquellos niños que no estén en sus casas, que se hayan movido por las vacaciones a otro municipio, al regreso lo van a poder recoger sin ningún problema.



“Los centros de entrega están en la página de la Secretaría pero dependiendo de en qué municipios estemos trabajando, les hacemos llegar nosotros mismos y la Canaco la información amplia para que no tengan dificultades”, puntualizó.



Este año, en base a las preinscripciones de educación básica, se entregarán alrededor de 480 mil 600 uniformes en todos el Estado.



“Terminamos en los 36 municipios que iniciamos en mayo y junio y estamos empezando en 16 municipios más”, destacó, “y en agosto vamos a concluir con el resto, dos meses adelantados del calendario escolar”.