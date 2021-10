Se desconoce a quién le corresponde el mantenimiento de los hidrantes en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- No hay una institución encargada del funcionamiento y mantenimiento de los hidrantes de Hermosillo, informó Arturo Dávila Pacheco, coordinador de Bomberos de Hermosillo.

Descartó que la responsabilidad de mantener en buen estado estas conexiones sean de bomberos ya que hay un vacío legal y en el Reglamento Municipal no aclara a quién corresponde tener estos equipos en óptimas condiciones, aunque sí se les exige en las nuevas construcciones.

Indicó que en la ciudad hay entre 200 y 300 hidrantes, de estos entre el 60% y 70% están funcionales. El resto están averiados por los impactos que han recibido, en su mayoría por parte de vehículos.

No sé por qué en el trabajo que hace la autoridad por resarcir daños, no se reintegra, no los reinstalan, se quedan así. Por ejemplo en el bulevar Las Quintas estaba un hidrante y ahora está un hueco porque se lo llevó un carro”, dijo.