Se debe tener espíritu de servicio: Francisco Vega, de 27 años de experiencia

“Para ser bombero hay que tener valores como humildad y ganas de servir; me gustaría ver que eso no se perdiera en las nuevas generaciones”, expresó Francisco Vega Cáñez, quien junto con sus compañeros celebra hoy el Día del Bombero.

El oficial del heroico Cuerpo de Bomberos, con 27 años de servicio dijo sentirse honrado de haber tenido la oportunidad de servir a la comunidad.

Yo ya he servido por 27 años a este departamento, me quedan tres para poder jubilarme y aunque me da nostalgia”, expresó, “sé que hay que cerrar ciclos para abrir otros y poder darle espacio a otras personas”.