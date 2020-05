¡Sandía fresca en Ures!

Sentado cerca de su viejo pick up, Jesús López ofrece sandías de todos los tamaños en el estacionamiento de la Central Camionera de Ures y lo que más le gusta de su trabajo es que ha hecho buenas amistades.

El fruto de cáscara verde lo trae de los campos del Real del Alamito y cuando ahí se acaba va a Pesqueira, después a Empalme y al finalizar la temporada de sandía en Sonora se va por ella hasta Chihuahua.

“Hay que buscarle, sí es más cara, pero también se vende más cara la vengo vendiendo en 40 y 50 pesos la más chica, ahorita la tengo en 20 pesos la chica”, explicó.

Las ventas del rico fruto de pulpa roja han disminuido en el pueblo debido al Covid-19 y a pesar de que Ures ya figura en la lista de municipios con casos, afirma que continuará con su trabajo.

No hay nadie que no se conozca aquí en el pueblo, todos se conocen, con esto del coronavirus siempre ha mermado, se nota la ruina, no jala bien, no hay dinero se atrasó mucho todo”, contó.