Sancionan con 200 mil pesos a TecMed por incendio en relleno sanitario

HERMOSILLO.- Una sanción de 200 mil pesos recibió la empresa TecMed, la cual es la encargada de las operaciones en el relleno sanitario de Hermosillo, informó Santa Nápoles Trujillo.

La directora del Instituto Municipal de Ecología señaló que esta multa fue aplicada debido al incendio ocurrido el pasado jueves, el cual duró más de 20 horas y generó contaminación en la zona Norte de Hermosillo.

Varios inspectores acudieron al sitio, también Bomberos tuvo una intervención importante de más de 20 horas tratando de sofocar el incendio y derivado de esto se aplicó una sanción”, comentó.

La funcionaria aseveró que el lapso para pagar la multa es de 15 días hábiles y, en caso de no realizar el pago, el cobro será automático.

“Básicamente lo que argumentan que es un fuego que no estuvo controlado por las personas que hacen la recolección, lo que nos lleva a que no están operando bien no debería de suscitar de ninguna manera”, argumentó.

Nápoles Trujillo indicó que las labores de cubrir y compactar la basura no se llevan a cabo de forma correcta, ya que se cuentan con superficies extensas de residuos al aire libre, lo que propició que se extendiera el siniestro.

“Tenemos que velar por la calidad del aire. Las quemas son inaceptables, hacemos un exhorto a la ciudadanía”, indicó, “las quemas por más pequeñas que sean afectan la calidad del aire”.