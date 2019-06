"Salva" huerto a Tita

HERMOSILLO, Sonora.- Hace varios meses Tita estuvo a punto de caer en depresión debido a que su estado de salud se complicó y le imposibilitó trabajar; pero fue gracias a su gusto por la naturaleza que inició un huerto en el patio de su hogar, para alimentarse y mejorar la situación económica de su familia.



Rosa Delia Terán Urías, conocida como Tita entre sus amigos y vecinos de la colonia El Jito, relató que siempre tuvo la inquietud de comenzar a sembrar verduras y frutas, y ahora cuenta con más de 30 diferentes detrás de su vivienda.



"Me gusta tener así, todo el tiempo me ha gustado andar sembrando y un día le dije a mi esposo llévame (por semillas); todo empezó porque me enfermé de un hombro y no podía trabajar, y como que quise caer en depresión, entonces le dije ‘vamos a comprar semillas’ y me puse a sembrar.



"Todos los días me la llevo aquí, no es difícil", aseguró, "nomás es hacer los zurquitos, poner un cerco; tengo más de 150 plantas de tomate, de diferentes tipos, mango, durazno, toronja, naranja, aguacate, mandarina, granada, muchas matas".



Tita puntualizó que además de alimentarse de una manera más nutritiva y saludable, pues lo que cosecha no tiene fertilizantes ni productos químicos, también ayuda en la economía de su hogar, compuesto por ella, su esposo y dos de sus tres hijos.



"Y es que tengo hasta una mata de ajo, todo se da (en Hermosillo), nomás se necesita estar regando, sobre todo ahora que viene el calor, pues no les debe faltar el agua a las matitas", subrayó.



HAY QUE DEDICARSE



A pesar de que el clima en la capital de Sonora es muy caluroso y que hay personas que no creen que los árboles frutales o verduras puedan darse en el casco urbano, la señora aseguró que mientras se tenga perseverancia y cuidado, cualquier especie puede desarrollarse.



"Yo le diría a la gente que se anime a sembrar, es muy bonito ver cuando está prendiendo todo; de hecho el Día de las Madres hicimos carne asada y de aquí arrancamos el cilantro y tomate, había puesto cebollas, pero vienen las codornices y se las comen", dijo sonriente.



VENDE NOPALES



Rosa Delia enfatizó que además de ahorrarse dinero utilizando sus frutas y verduras en el consumo propio, también ha logrado adquirirlo a través de la venta, principalmente de nopales, los cuales se dan en mayor cantidad y es común ofrecerlos picados, en bolsita.



"Mi hijo me ayuda a venderlos, a 10 pesos la bolsita", contó, "además de que nosotros comemos, tenemos para todos los gustos, a mi nieta más chiquita, por ejemplo, le gusta mucho el tomate con sal, así solo, a mordidas se lo come".



Tita añadió que además de sembrar, también adquirió dos gallinas ponedoras para poder obtener huevos, aunque ya contaba con algunas caseras, pollitos y gallos.