Salones de belleza y fotógrafos se unen para ayudar a Nico, niño que padece tumor en la cabeza

HERMOSILLO, Sonora.-Salones de belleza y fotógrafos se han unido para embellecer y ayudar al niño Nico que padece de un tumor en la cabeza, se ha sometido a varias cirugías y la siguiente será en la Ciudad de México.



Alejandra Rubio Vargas, maquillista, explicó que Nicolás, de 8 años, es hijo de Valeria Fontes y Martín Carranza y los salones de belleza se han unido para ayudar al infante para que sea sometido a una operación.



Detalló que al pequeño Nico, como le llaman de cariño, fue operado de manera reciente en un hospital particular de Hermosillo, pero tiene otras cirugías programadas en la Ciudad de México.



“Le pusieron un catéter para estar drenando un líquido y evitar una hidrocefalia, entonces a los tres meses de haberle hecho la cirugía, fueron y ya tenía tapado el catéter y tenían que volver a operar”, contó.



Los salones de belleza y algunos fotógrafos al conocer la necesidad de Nico se solidarizaron con la causa porque necesita cerca 700 mil pesos para realizar una operación más en los próximos meses, dijo.



Indicó que el tumor se la ha retirado, pero la enfermedad es muy agresiva y está propenso a que le vuelva a aparecer.



“Ocupan 700 mil pesos para cubrir cirugía, radioterapia, terapia, medicamentos, laboratorios, para cubrir esos gastos, entonces una tía de la niña es maquillista, es colega, entonces por eso decidimos hacer una actividad”, mencionó.



Los salones de belleza que participaran cobrarán 500 pesos en maquillaje y peinado, por 200 pesos más se les hará una sesión fotográfica ya sea familiar o individual.



“Puede haber gente que nada más quiere ir arreglarse o puede haber gente que nada más quiere irse a tomar la foto o agarrar el paquete completo que es de 700 pesos”, manifestó.



Detalló que será el próximo 12 de marzo cuando cada salón de belleza con sus propios recursos dará el apoyo a Nico durante todo el día; para más informes pueden comunicarse al 6622260058 o al 6621034026.



-Todos por Nico, 12 de marzo.

Salones de belleza que participarán:

-Alejandra Rubio Makeup Artist.

-Blown Barra de Peinados.

-Cosmética Integral.

-Glam Lab By Andrea Bernal.

-Jessy Romero.

-Saul Felix Salón.

-Tere Ochoa Salón.

-JrMackeUp.

-Tere Carranza Make Up.

-Andrea Bernal Make Up.



Fotógrafos que participarán:

-Luis Escarrega.

-Paukaro.

-Fernando Uzcanga.

-Alán Chenoweth.