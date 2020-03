Sacerdote navojoense vive la cuarentena en Roma, Italia

Navojoa.- Desde la ventana de una pequeña habitación en Roma, Italia, Alejandro Mendívil Escalante ve pasar las horas añorando su terruño en Navojoa, en ocasiones con la imaginación escapa hasta donde está su familia en la colonia Constitución de esta ciudad pero de golpe despierta a su realidad y está en cuarentena en aquella ciudad.



“Estamos en cuarentena, no podemos salir”, expresó vía telefónica el sacerdote navojoense, “en Roma hay 95 casos, pero hay gente del Norte que huyó y no se sabe cuántos contagios puede haber”.



Desde hace dos años se encuentra estudiando en la capital italiana, tiempo en el que todo era un cuento de hadas hasta que a principios de este mes el Gobierno declaró la cuarentena.



“Desde principios de marzo se declaró la suspensión de las clases, no se podían realizar de manera presencial”, relató, “después se declaró la cuarentena, no salir salvo necesidades reales como comprar comida, medicamentos o ir al médico”.



Para poder salir a la calle las personas deben imprimir y llenar un formato que a través de Internet el Gobierno genera, y que agentes de la Policía les solicitarán al momento de verlos deambulando por la ciudad.