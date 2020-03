Ruy Rendón Leal a favor del paro nacional "Un Día Sin Mujeres"

HERMOSILLO, Sonora.- A favor de la marcha el 8 de marzo y del paro nacional #UnDíaSinMujeres, está el arzobispo Ruy Rendón Leal.

El arzobispo de Hermosillo manifestó que todos los movimientos deben de estar acompañados de una reflexión.

Quienes vamos a estar contemplándola o viviéndola vamos a tomar conciencia de la importancia, el vamos y la dignidad que tiene la mujer dentro de nuestra sociedad.

“Esta convocatoria a mi modo de ver tiene que estar complementada en la familia, en los centros de trabajo, en los centros de estudio con algunas acciones que ayuden a la reflexión, a la toma de conciencia y al compromiso”, recalcó.

Algunas de las acciones simbólicas ayudan mucho, señaló Ruy Rendón Leal, aunque también se requiere el diálogo y la reflexión, así como los detalles por parte de la familia con la mujer que es una clave importante en al vida diaria.

“Los movimientos son una acción simbólica, ayudará mucho al tema de conciencia sobre la dignidad, el vamos y la importancia que tiene la mujer en la sociedad.

“En el ambiente de iglesia, donde yo convivo todos los días y en el arzobispado platicando con las secretarias que colaboran, les he dicho que el lunes tomen la decisión con libertad, no les voy a decir sí vengan o no vengan”, afirmó.

El arzobispo dijo que el feminismo es un movimiento que surgió en el mundo desde hace años y como en todas las realidades hay posturas extremase, conservadoras y tranquilase, pero hay que evitar llegar al extremo, sobre todo cuando se dañan a terceras personas, los bienes o instituciones.

“Yo creo que la lucha por los derechos y la dignidad de la mujer se debe de mantener pero evitando posturas extremas que a nada bueno condice”, destacó.