Ruptura de tubería deja sin agua a más de 15 mil usuarios

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de 16 colonias del Norte de Hermosillo, que suman más de 15 mil usuarios, resultaron afectados por el corte en el suministro de agua o baja presión, por la ruptura de una tubería de 18 pulgadas, informó Agua de Hermosillo.

Aunque los reportantes aseguraron que el problema no es nuevo, pues desde hace aproximadamente seis meses, el servicio empezó a fallar, particularmente en la colonia López Portillo. Afirman que el problema se agravó desde hace aproximadamente tres días.

"Uy, ya tenemos mucho batallando con el agua, nunca hay, luego sale muy poquita, pero hace como dos o tres días empezó a irse por completo, viene en la madrugada, yo creo, porque en la mañana hay un rato y ya no tenemos.

"Yo no tengo tinaco", dijo María Solano, "y el agua que tengo es porque agarramos en botes y cubetas, y ahorita hay baja presión, pero no sube para la llave de adentro, del baño o el lavatrastes".

PIDEN QUE LES INFORMEN

Otra de las colonias con problemas de abasto es la Lomas de Madrid y, donde no todos cuentan con tinaco y tienen que prepararse para apartar agua para el baño y la cocina.

"Pues en el tinaco, no hay de otra. Últimamente se está yendo mucho, tiene como tres días así y se va todo el día, a veces sale un ‘hilito’ de agua que apenas y puede uno agarrar, pero es mejor eso a nada.

"Le pedimos a la alcaldesa o a las autoridades que nos ayuden, que no nos la corten, porque para cobrar son muy buenos.

"La mayor parte del tiempo no tenemos agua y paga uno como si tuviera alberca, es increíble lo que está pasando y que nadie nos haga caso", indicó Evarista Rubiano.

La residente en la colonia Lomas de Madrid desde hace más de 44 años, señaló que también la zona tiene esa problemática desde hace tiempo y no es nuevo, pero lo que más les molesta es que no informen cuándo habrá "tandeos" para que la ciudadanía se prepare.

"Sí nos deberían de avisar", añadió, "porque uno no sabe lo que va a pasar, tenemos agua unas cuatro o cinco horas y ya no volvemos a tener, se va temprano y no vuelve, espero que sí arreglen eso".

Y DESPUÉS DE LA LLUVIA

Herman Valenzuela Salas, director de Operaciones de Agua de Hermosillo, indicó que la mañana del martes se logró detectar la falla, ya que el flujo que había en el Río San Miguel bajó y permitió el acceso a la zona.

"Cuando deja de llover se empiezan a sentir bajas presiones al Norte de la ciudad, esto debido a una avería en medio de las corrientes de escurrimiento del río San Miguel que provocó la ruptura de la tubería", comentó.

Esta tubería suministra agua desde las Malvinas hasta la zona alta Norte de Hermosillo, explicó, por donde pasan alrededor de 170 litros por segundo aproximadamente lo que afectó a alrededor de 16 colonias.