Rosa necesita apoyo para ella y sus dos hijos que nacieron con distrofia muscular

HERMOSILLO, Sonora.- Rosa Carmina Uruchurtu Ruiz, madre de los jóvenes Jesús Santiago y Francisco Esteban Medina Uruchurtu, quienes nacieron con distrofia muscular de Duchenne, necesita realizarse una biopsia de un lipoma que le salió en la espalda y requiere tratamiento para espolones.

La madre de familia es la encargada del sustento de los jóvenes y de comprar los medicamentos para ellos, además de brindarles ayuda en el aseo diario y trasladarlos a las camas, pues debido a la deficiencia muscular progresiva ellos utilizan sillas eléctricas para moverse.

Me duele mucho la espalda por la bola que me salió y necesito hacerme una biopsia, porque hay antecedentes de cáncer en mi familia, además batallo para caminar por el espolón, pero por ellos sigo adelante y aunque me cueste sigo trabajando en el empleo temporal”, manifestó.