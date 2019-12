Rogelio desea una cobija grande para cubrirse del frío

Con una ceguera total en ambos ojos a causa de la diabetes Rogelio Vega ha aprendido a sobrevivir en soledad con la ayuda de sus manos, aunque lleno de necesidades.

El hombre de 67 años es pensionado debido a la diabetes y dos infartos que minaron su capacidad de movimiento, eso ocasionó que su problema de azúcar se agravara y perdiera la vista por completo hace casi 10 meses.

Ya tengo desde febrero o marzo que no veo nada, pero me he aprendido a mover a tientas y como conozco la casa me acuerdo, pero sí es muy difícil la verdad”, comentó.

Son los vecinos de su colonia los que le ayudan a diario con alimento o a moverlo si es necesario, cosa de la que dijo sentirse muy agradecido.

“La misma gente de aquí me lleva a consultas del doctor o me avientan el taco, se portan muy bien conmigo y les agradezco, la verdad”, expresó.

Como su casa tiene goteras, con las pasadas lluvias se mojaron varias de sus cosas, entre ellas todos los cobertores.

“Ojalá puedan conseguirme una cobija grande, para que me alcance, estaría muy agradecido por que ya me he enfermado de gripa, nomás por no tener con qué taparme”, indicó.

Si quiere apoyar a don Rogelio puede ir a Pasajes #57, de la colonia Real del Carmen, donde tiene su vivienda.