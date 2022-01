Roberto sufre leucemia, su madre pide apoyo a la sociedad con donaciones de sangre

HERMOSILLO, Sonora.- Con la voz quebrada y el rostro lleno de lagrimas, Mónica Molina pide a la sociedad que le ayuden con donaciones de sangre para su hijo de ocho años, pues ha tenido que pagar hasta 3 mil pesos para que el menor pueda seguir su tratamiento de cáncer.

"Roberto, mi hijo, esta diagnosticado con leucemia mieloide aguda; el empezó con su diagnóstico desde agosto del año pasado, y a partir de ese momento hemos entrado y salido del hospital", contó.

"Cada vez que nosotros ingresamos y empieza con el tratamiento necesita plaquetas y sangre, pero he batallado mucho para conseguir donadores, al grado de pagar hasta 3 mil pesos para que alguien le done, porque son muchas las unidades que le ponen", dijo angustiada.

COVID

Aunado a eso, Mónica es madre de otros dos niños a quienes no ha podido ver en una semana, pues se contagiaron de Covid-19, y no puede arriesgar a Roberto en su estado.

Con tristeza comentó que ha pasado por momentos realmente difíciles durante todo este tiempo, ya que se encuentra escasa de recursos económicos, su padre esta enfermo, al igual que sus tres hijos y el poco recurso que consigue lo gasta en pagar donaciones de sangre.

"La verdad si hemos batallado mucho, porque yo por el momento no puedo trabajar, y me ayudan mis papás, pero también mi papá ha estado malo, entonces no las hemos visto negras", expresó.

"Hay veces que hago actividades o busco ganar algo, mi familia me apoya, pero tengo que pagar las unidades de sangre para Roberto, y trato de estar bien pero me desespero, más porque tengo una semana sin ver a mis otros hijos" agregó llorando.

ESPERANZA

Es la fuerza y amor de Roberto lo que mantiene fortalecida a Mónica, y le dan fuerzas para levantarse todos los días con el mejor ánimo.

Ver que su hijo come, ríe, juega y lleva sus clases virtuales, a pesar del tratamiento, la hace sentirse mucho mejor, y convencida de que saldrán de esta etapa.

"El tratamiento ha evolucionado bien con el niño, los doctores me dan muchas esperanzas, y se nota, porque el niño se ve como si no tuviera nada, él nunca ha perdido su sentido de humor, siempre esta bien", afirmó.

"También ver que mis otros dos hijos entienden, que le desean lo mejor a su hermano y tienen paciencia en todo esto me ayuda mucho, ellos son mi fuerza", añadió

AYUDA

Para apoyar a Mónica y su familia, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 686 182 2579 y 662 387 2572 para más información respecto al proceso de donación de sangre, en el Hospital Ignacio Chávez de Isssteson.

De igual forma, pueden apoyarlos con recurso económico o despensa, para ella y sus tres hijos.