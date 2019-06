"Robaplantas" andan sueltos en Las Quintas

HERMOSILLO, Sonora.- Mientras que los vecinos de la Avenida Del Colonizador, en la colonia Las Quintas, son víctimas frecuentes de robos en sus jardines, los habitantes de la calle Quinta Bella no hallan la forma de desterrar a los indigentes que venden plantas robadas.



Ana María, una de las residentes que pidió omitir sus apellidos, relató que por su vivienda transitan varias personas sin hogar, quienes le ofrecen distintas especies de plantas por unos cuantos pesos.



"Hay uno que es muy constante, pasa por aquí seguido porque una de las vecinas le da agua y comida, pero aun así no nos confiamos mucho, porque siempre trae flores que se roba de dos calles más adelante.



"También las agarra del parque que está en Residencial de Anza, la colonia de enseguida, porque lo tienen muy bonito, lleno de matas y árboles grandes, pero los indigentes no respetan y se traen las más pequeñas para venderlas", explicó.



La señora puntualizó que su jardín tiene plantas cuyo valor va desde los 30 a los 2 mil pesos, y para evitar que personas ajenas a su hogar se las lleven, las coloca en macetas que no caben entre los barrotes del cerco.



ROBAN UNA VEZ A LA SEMANA



Esther Castillo, quien habita en la Avenida del Colonizador, detalló que su jardín se ve afectado al menos una vez por semana y tiene conocimiento, según lo que han observado los vecinos, que son indigentes quienes se llevan sus plantas.



"Siempre me ha gustado tener flores en mi casa", contó, "pero a veces es imposible, porque si comprar rosas, se las roban; si compras palmeras, las sacan con todo y raíz, y si compras macetas, resulta más cómodo para la gente y con más ganas se las llevan".



"El caso es que uno tiene que perder, porque no vuelve la planta ni el dinero que le inviertes; y a veces no es mucho, porque hay matitas muy baratas, sobre todo los cactus, que hasta en el monte se consiguen y de todas maneras se los roban", enfatizó.



La afectada coincidió en que son personas en situación de calle quienes cometen los hurtos en ese sector y aunque reprueba dicha acción, destacó que lo peor es que haya gente que las compre sabiendo que son robadas a los mismos vecinos.