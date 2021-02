Roban once docenas de tamales a don Mario, cuatro hieleras y un triciclo

HERMOSILLO, Sonora.- Al menos once docenas de tamales, cuatro hieleras y un triciclo le robaron a don Mario Burquez en la calle Real del Arco justo cuando se disponía a salir a venderlos y ahora tendrá que reponer de su bolsillo la mercancía.

La víctima del robo de 71 años de edad explicó que ayer por la mañana le llevaron los tamales y los dejó listo en su triciclo por fuera de su casa y fue a desayunar, porque no puede salir sin antes haber consumido alimento porque es diabético.

Al salir ya no estaba el triciclo cargado con las dos hieleras grandes y dos medianas que en su interior contenían los tamales de carne y de elote que acostumbra vender.

"Es un triciclo con una caja de madera de color rojo, ahí metía los tamales y me iba vendiendo de casa en casa", abundó, "es un día muy bueno hoy, pero no tengo tamales me quitaron el triciclo además me dejaron una deuda de 2 mil pesos".

Aclaró que él le trabaja a una persona que elabora los tamales y ahora tiene que conseguir 2 mil pesos para pagar el valor del botín que le robaron en la colonia Villa Satélite.

Don Mario dijo que no tiene nada en contra de las personas que le robaron solo pide recuperar sus hieleras y triciclo. Si usted desea apoyarlo para pagar su deuda puede comunicarse al 6625013516 o bien dar aviso al 911 si ve el paradero de su vehiculo.