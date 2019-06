Roban alimento a desayunador para 50 niños

HERMOSILLO, Sonora.- Momentos de tristeza vivió Diana Lizeth Alonso Rico, encargada del desayunador Sagrado Corazón de Jesús, en la invasión Nueva Ilusión, luego de que delincuentes robaran la despensa de la semana; para varios niños era el único alimento que tendrían en el día.



Diana, quien brinda desayuno a entre 30 y 50 menores del sector, indicó que fue en abril pasado cuando agrupaciones civiles construyeron el inmueble que hoy funge como comedor, al cual los ladrones ingresaron durante la madrugada de ayer.



"El puro mandando se llevaron, hasta la caja de galletas para los niños, esas que son de granola y dan en las escuelas; me levanté y abrí, y me dio un sentimiento, con ganas de llorar porque hay niños que es lo único que comen en el día.



"Ahorita vino una señora a dejarme una jaba con algunas cosas, porque la cocina me la acababan de surtir el sábado y se llevaron todo: La leche, cereal, tostadas, todo lo que me habían traído para la semana", enfatizó.



ENTRAN POR AGUJERO



La encargada del desayunador, ubicado sobre la avenida Angélica Michel y Calle "I", explicó que los delincuentes quebraron uno de los cristales de la ventana de la cocina, por donde presumen que ingresó un infante, ya que el agujero es muy pequeño.



"Tuvieron que haber metido a un niño, porque por ahí mismo sacaron todo, hoy les tuvimos que dar lo que teníamos a los niños, me trajeron unos plátanos y eso les dimos con lechitas; ahorita vinieron y trajeron una jaba, mejor me la llevaré a la casa para cocinar ahí", destacó.



Vuelven “cristalazos” y robos en autos frente a clínica

El robo de baterías y daños en los cristales de los vehículos es el delito que más se comete en contra de los usuarios de la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Mirasoles, indicaron comerciantes.

Algunos vendedores de alimentos, posicionados frente al nosocomio, coincidieron que los delincuentes aprovechan que los conductores pasan mucho tiempo dentro del hospital para atracar sus automóviles, aun cuando se supone que hay guardias.

“La mayoría de los robos ocurren sobre la calle Tecnológico, porque es donde está un poco más solo; pero también se dan por la calle República de Cuba, donde andan unas personas haciendo guardia, pero no dan mucha confianza.

“Es demasiada casualidad que estando ellos se cometan los robos, sobre todo de baterías; aunque el señor que cuida los carros de la Tecnológico sí los cuida, pero a veces mejor se hace a un lado, porque si se mete le pueden hacer algo”, dijo uno de los comerciantes, quienes pidieron el anonimato.