Ricardo solicita apoyo para regresar con su familia a Veracruz

HERMOSILLO, Sonora.- Ricardo Sánchez recorre las calles de la Costa de Hermosillo y duerme donde le caiga la noche, pues una mala pasada lo dejó en la calle.

El joven de 19 años de edad es originario de Veracruz, de donde salió para trabajar en los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo, a donde nunca llegó porque se perdió y después ya no pudo encontrar trabajo, ya que perdió sus papeles.

Ahora, gracias a los vecinos, el Ricardo tiene voz y lo que pidió fue reencontrarse con sus padres y hermanos en Veracruz.

Soy del municipio De La Perla en Veracruz y me vine para acá a trabajar pero la verdad me perdí y ya no encontré trabajo, me gustaría encontrar a mi familia.

“Mi mamá se llama Catalina González y mi papá se llama Demetrio Sánchez y a mi hermano Carlos, quiero regresar con ellos”, contó.

El joven de 19 años necesita de la solidaridad de la comunidad, ya que como vive en la calle no tiene un techo que lo proteja, a veces no como y no tiene ropa o calzado en buen estado.

Alejandro Chávez, un vecino de la localidad, fue quien dio con Ricardo Sánchez, y se tomó la molestia de subir la imagen del joven de 19 años a redes sociales, ya que espera que pueda regresar con su familia y no esté vagando por la Costa de Hermosillo.

“Yo lo miré aquí en la casa de mis papás, el viene a comer aquí a veces y pues ya platicando con él nos dimos cuenta que sí tiene familia”, contó

Si gusta apoyarlo puede comunicarse al teléfono 6629373298 con Alejandro Chávez.