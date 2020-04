Revancha natural

HERMOSILLO, Sonora.- Para Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González la segunda pelea entre ellos sería el paso ideal a dar en los próximos meses.



En entrevista virtual en las plataformas digitales de Matchroom Boxing, el sonorense y el nicaragüense coincidieron en que el hecho de que ambos sean monarcas mundiales le da un valor especial al combate.



“La verdad que por la pelea que tuvimos, si pasaron 8 años y la gente la sigue pidiendo es porque fue una gran pelea y saben que una pelea, y más aún sabiendo que somos campeones del mundo, en una unficatoria seria una gran pelea”, indicó el de Puerto Peñasco.



“Por supuesto que a mí me gustaría esa pelea, siendo campeón él y siendo campeón yo, me gustaría pelear con el ‘Gallo’, si se da esa pelea, como te dije, con mucho respeto, realmente tú dijiste una palabra muy importante, ambos lo merecemos”, destacó el “Chocolatito”.



Ambos peleadores coincidieron en que han estado al pendiente el uno del otro desde que se enfrentaron en el 2012 hasta la actualidad, y reconocieron el respeto mutuo que existe.



“Sí, yo he visto peleas de él, las dos peleas de Rungvisai y la pelea que tuve con él también la he visto, eso es normal”, aceptó González a pregunta expresa del moderador, el ex monarca mundial Jessie Vargas en el programa Peleamundo.



“Yo, siempre que pelea Román, a parte que yo lo considero mi amigo, y siempre veo sus peleas e igual cuando cuando pelea (Carlos) Cuadras, cuando pelea Khalid Yafai, porque sé que en algún momento puedo pelear con él”, aceptó el “Gallo”.



El mexicano coincidió en el llamado a los dirigentes del boxeo a aumentar las bolsas de ganancias para los pesos pequeños, ya que, considera, dan un espectáculo similar a los mayores.



“Nosotros tenemos el talento, tenemos el boxeo y le damos espectáculo a la gente, yo creo que los promotores por eso nos buscan y en las funciones que ellos hacen brindamos espectáculo, a lo mejor no igual que el ‘Canelo’, que Joshua, que esos peleadores que ganan millones de dólares, pero creo que nos merecemos mejores bolsas”, destacó.