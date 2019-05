Reubican a empresa cercana a kínder

HERMOSILLO, Sonora.- En menos de trece días la empresa que utilizaba solventes y funcionaba como taller en frente a un jardín de niños Netzahualcóyotl en la colonia Villa de Seris deberá ser reubicada, indicó Santa Aguilar Castillo



La titular de la Coordinación de Protección Civil Municipal señaló que el sitio no contaba con los permisos correspondientes para funcionar como taller, además de no tener los dispositivos contra incendios que marca la ley.



"Al Estado le compete el tema de los sitios que funcionan como bodegas, pero como Municipio nosotros regulamos lo que son los talleres y se le notificó al dueño del lugar quien accedió a la petición de reubicación", comentó.



Se levantó un acta circunstanciada, añadió Aguilar Castillo, y se notificó a Protección Civil Estatal, la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) por el uso de suelo y Ecología Municipal.



"El dueño pidió quince días para reubicarse y en ese tiempo no va a hacer ninguna actividad en lo que venía haciendo, ya que ese tipo de bodega y taller no puede estar frente un jardín de niños", dijo.



DENUNCIAS



La funcionaria detalló que al mes se reciben al menos tres denuncias por talleres o sitios que no están regularizados y que representan un riesgo para los vecinos de las diversas colonias en la ciudad.



"En las áreas habitacionales es poca la denuncia que se reciben", agregó, "ya que muchos desconocen o no identifican cuando representa un riesgo para los habitantes, pero para eso nos estamos avocando a la prevención, tanto Protección Civil Estatal como Municipal".