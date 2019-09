Retrasan lluvias trabajos en el Ecoparque

HERMOSILLO, Sonora.- Las lluvias que se han presentado en las últimas semanas retrasaron por tercera ocasión los trabajos que se llevan a cabo en el Ecoparque Río Sonora, informó José Eufemio Carillo Atondo.



El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) señaló que los accesos resultaron afectados, ya que no se ha logrado culminar el trabajo del puente del Jagüey, así como el alcantarillado.



“Estamos haciendo algunos trabajos, todavía no tenemos una fecha exacta, pero ya próximamente la vamos a anunciar ya para abrir oficialmente al público”, comentó.



Aunque en el proyecto inicial no estaba incluida la construcción de dicho acceso, esperarán a que mejoren las condiciones climáticas para no exponer a los visitantes.



“Con el tema de las lluvias se han retrasado un poquito más los trabajos, ya que son trabajos pluviales en los arroyos y eso ha retenido un poquito”, dijo.



Además se colocarán mejoras como sombra y lugares de descanso para que las personas puedan tener un espacio donde degustar algún refrigerio o bien, solamente sentarse.



Aunque recibe varias visitas de manera informal, el funcionario subrayó que será cuestión de un par de semanas para terminar los trabajos y abrir al público este nuevo espacio recreativo en la ciudad.



LOS PENDIENTES



El pasado 14 de febrero el titular de la depedencia anunció por primera vez su apertura, la cual se llevaría a cabo en abril, pero debido a la ejecución de trabajos complementarios se retrasó.



Meses despúes el funcionario dijo que sería en julio, pero no fue posible ya que no se terminó con la construcción del puente “El Jagüey”, ni la instalación de cercos y otras medidas de seguridad.



El último anuncio de su apertura fue el pasado 5 de agosto, fecha en la que Carrillo Atondo informó que a finales de ese mes o principios de septiembre se completarían los trabajos de electrificación, instalación de agua y obras pluviales faltantes.