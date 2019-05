Retiran al menos 43 árboles de lote en La Verbena

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de trece árboles frondosos y más de 30 de menor tamaño, fueron retirados de un lote de la colonia La Verbena, el Instituto Municipal de Ecología aseguró que contaban con permiso para hacerlo.



Vecinos de esta colonia manifestaron su rechazo a esta práctica que se realizó la mañana de ayer cuando amaneció el lote tapado con lonas negras y posteriormente llegó maquinaria a realizar el retiro de los árboles.



Rafael Pacheco, vecino del lugar, platicó que estos árboles habían sido plantados y cuidados por los vecinos desde hace más de diez años, pues según la constructora era un lote destinado a área verde.



"Cuando compramos hace más de diez años nos dimos a la tarea de sembrar árboles los vecinos, se supone que la constructora había dicho que era un área verde de la colonia, donado por la constructora y hasta le llamamos el callejón ecológico", dijo.



SERÍAN REUBICADOS



El Instituto Municipal de Ecología (IME) informó que contaban con los permisos correspondientes para hacer el retiro, pero con los debidos cuidados para realizar su posterior reubicación.



Según el IME inspectores realizaron las verificaciones y cuidados correspondientes para su posterior reubicación.



Rafael Pacheco indicó que en esa zona no se construyó en un principio, pues es una zona de alto riesgo debido a que hay una gravera enseguida y pudiera presentarse algún derrumbe en alguna lluvia torrencial.



Luis Enrique Ortiz, activista ecológico e integrante de Red Ambiental, había reportado la intención de retirar estos árboles en redes sociales desde días antes, pero no se logró detener el hecho.



Comentó que aunque haya permisos para realizar el retiro de los árboles, siempre parece pesar más la intención de construir que de preservar los árboles.



"El que tala, el que destruye y trasplanta sin éxito, tiene un motivo que a la autoridad se le hace válido", expresó, "siempre hay un pretexto en contra de la naturaleza y este parece pesar más, construir un negocio, van a hacer retorno para plaza comercial, que porque un hotel no se veía su fachada".