Retira Ayuntamiento 55 carpas en Kino

HERMOSILLO, Sonora.- El fin de semana pasado fueron retirados de la playa de Bahía de Kino 55 carpas pertenecientes a tres carperos, y 15 vendedores en el área del muelle en Kino Viejo, indicó Gino Saracco Morales.



El director de Inspección y Vigilancia informó que durante el operativo permanente se detectó a los carperos y sólo se les retiró, no se les aplicó sanción.



"Tuvimos el operativo permanente que traemos de viernes, sábado y domingo con los tres inspectores, se retiraron carperos y vendedores ambulantes sin permiso que habían colocado sus puestos en las playas", comentó.



Hay 400 carpas las cuales tienen permiso vigente a pesar de que anteriormente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó 700 permisos.



LO IDEAL SON 350 CARPAS



"Lo ideal es que solamente sean 350 carpas y que sean colocados en lugares que no molesten a los bañistas, los residentes de las casas o tapen los accesos", añadió.



Aunque no se realizaron sanciones por el retiro de carpas, el funcionario manifestó que la multa va de 50 a 100 UMAS, es decir cuatro mil 224 a ocho mil 449 pesos.



Saracco Morales puntualizó que los permisos están vigentes hasta el mes de diciembre de este año, pero se buscará concretar una reunión en busca de una forma más eficaz de regular esta situación.