Restos de árbol obstruyen banqueta frente a kínder

Parte de un árbol que está frente a un jardín de niños de la colonia Pueblitos fue derrumbado por la fuerza de los vientos hace más de dos semanas y desde entonces están sus ramas en parte de la banqueta y la calle.



Es frente al Jardín de Niños Margarita Gómez Palacio Muñoz, situado sobre el bulevar Pueblo Bajo y Agustín Zamora, donde hace 15días se cayó aproximadamente la mitad de un árbol, como resultado de las lluvias, "pero el problema es que nadie lo ha removido", externaron los reportantes."Nadie ha venido a quitar el árbol y sí es muy peligroso para los niños porque pueden caer ahí y lastimarse.



Supuestamente la directora del kínder ya lo reportó, pero no hacen caso, yo creo que están esperando a que una criatura salga lastimada para que vengan.



"Y no nomás los del kínder, sino que hay una primaria enseguida, está la secundaria y a la hora de entrada o salida se hacen bola por aquí todos e imagínate que se empujen y caigan ahí dentro… no quiero ni imaginarme, hay astillas muy filosas", expresó Rosa Delia Verdugo.



SE BAJAN DE LA BANQUETA



Otro de los denunciantes, empleado de un comercio cercano, indicó que algunas personas que caminan por el lugar tienen que bajarse de la banqueta, lo cual representa un riesgo, ya que gran parte de las ramas secas obstruyen el paso y ni las autoridades escolares han removido los troncos caídos.



"Es que si te fijashay pedazos del árbol que tienen astillas y yo creo que les ha de dar miedo quitarlos, pero pues es un peligro que esté eso ahí, porque los niños son bien traviesos y se meten ahí.



"Nosotros no lo hemos reportado", añadió, "pero una de las mamás escuché que comentó que ya lo habían reportado, ojalá que sí vengan, porque va a llover y quién sabe si ahora el aire tumbe el otro pedazo o el agua se lleve las ramas".