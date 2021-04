Restauranteros prevén lucha legal si aprueban la “Ley Churrumais 2”

SONORA.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Hermosillo se amparará contra la Ley Churrumais 2, en caso de que sea aprobada en el Congreso local, reveló Manuel Lira Valenzuela.

El presidente del organismo declaró que la iniciativa que creó la diputada Miroslava Luján López para prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico también impacta de forma negativa a los restauranteros pues en su menú ofrecen refrescos y postres.

Indicó que la iniciativa afectará a tiendas de abarrotes, comercios establecidos y hasta a niños que se dedican a vender en las calles productos con alto contenido calórico.

Tiene buena intención la Ley, pero no es el momento, no pueden aplicar más restricciones a los negocios ahorita estando en una pandemia, eso es insensible, no es posible. Esto está bien que se retome cuando ya hayamos pasado este umbral. Estamos en crisis económica y no entienden”, puntualizó.