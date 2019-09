Resaltan denuncias por acoso sexual en campus

HERMOSILLO, Sonora.- La denuncia colectiva de alumnas de Sociología hacia un ex maestro del Departamento, destapó un sinfín de denuncias de casos de acoso sexual dentro del campus universitario, pero también de casos incluso de hostigamiento y violación.



En 2017 en el tendedero del acoso se mostraron casos de acoso en todos los departamentos de la Universidad de Sonora, aunque para Sheila Hernández Alcaraz, esto es un problema de antaño que ahora ha cobrado visibilidad.



"Antes era un secreto a voces esta problemática, empieza con el tendedero en 2017 y se destapa una cloaca, algo que siempre ha existido y nos empezamos a dar cuenta de todos los casos que había, desde Letras hasta Sociología y de Sociología hasta Medicina", expresó.



Como integrante entonces de la Comisión Estudiantil de Género, Diversidad e Inclusión, y ahora como parte del Observatorio del Acoso Sexual, Sheila ha conocido de cerca casos de estas denuncias, pero también ha sido víctima.



"Dentro de la universidad el acoso sexual, el abuso sexual y otro tipo de crímenes incluso como la violación se ha dado en todos los Departamentos, durante varios años hemos llevado una lucha colectiva plural y horizontal por parte de colectivas feministas de víctimas, varias compañeras e incluso yo, me tocó ser victima", dijo.



EL REGISTRO



Los colectivos feministas que han trabajado en la atención y seguimiento de las denuncias de las víctimas, tienen registrado al menos 40 casos de acoso y otros delitos sexuales dentro del campus.



Pero la mayoría no denuncia, los casos se han dado a conocer a través de redes sociales como la cuenta #Mee Too Unison, pues aunque la Unison ha informado que las denuncias deben hacerse en la Comisión de Derechos Universitarios, las víctimas no se sienten protegidas.



Pero ahí mismo han denunciado la revictimizción de las denunciantes, pues no se ha mostrado alguna sanción a los denunciados.



Sheila comentó que cuando se hacen estos reportes, los maestros o empleados señalados son cambiados de departamentos, dijo, e incluso son separados de las aulas, pero a través de la jubilación.



"A lo largo de años y denuncias nos hemos dado cuenta que tiene un modus operandi, los cambia de departamento y si la víctima no se da cuenta, se diluye el caso, pero sí ha habido casos que han expulsado a los maestros, pero los jubila y eso no es justicia", recalcó.



La petición es que la Universidad de Sonora apruebe este protocolo de atención a víctimas donde además de sancionar a los culpables, se garantice la no repetición.