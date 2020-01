Requieren caminos y accesos en buen estado para ampliar rutas de camiones

HERMOSILLO, Sonora.- Para que a las colonias más alejadas de la ciudad llegue el servicio del transporte público se tienen que tener los caminos y accesos en buen estado, de lo contrario se pone en peligro a los pasajeros y la vida útil del camión, señaló Daniel Ocobachi.

En la edición del 5 de enero EL IMPARCIAL publicó los retos a los que se enfrentan quienes viven en las colonias más alejadas de la ciudad, pues para poder acceder al servicio de transporte tienen que pasar arroyos y cruzar amplios terrenos baldíos.



El delegado del transporte en Hermosillo dijo que se trabaja para que los ciudadanos no tengan que caminar kilómetros, como deben hacerlo quienes viven en la colonia Humberto Gutiérrez al Norponiente y la invasión Tres Reinas al Sur de la ciudad.



Destacó que lo primordial es que el Ayuntamiento de Hermosillo, con base en un análisis profundo, determine cómo se pueden arreglar los caminos, para posteriormente poder ingresar las rutas.



"En la colonia Humberto Gutiérrez ya habíamos metido un camión una vez pero se nos hizo pedazos y ese es un grave problema y así con el arroyo no podemos mandar ningún camión porque no tiene seguridad ni el camión."En cuanto haya la posibilidad de que digan del Ayuntamiento que se hará un puente pues pondremos el servicio", indicó.



En cuanto a la colonia Natura, al Norte de Hermosillo y a donde no llegan los camiones urbanos, Ocobachi dijo que ya está la solicitud por parte de la constructora y se está trabajando en los últimos detalles para que ingrese la línea 17 y 17 Express.



"Por la escasez de unidades no habíamos contemplado esa ampliación de ruta en la colonia Natura, pero creo que este tema ya lo vamos a ver con las personas de las empresas concesionarias y tratar de que sea lo antes posible.



"No creo que el ingreso de los camiones a la colonia Natura se tarde porque el camino está pavimentado y en buen estado", puntualizó.Daniel Ocobachi dijo que espera tener contacto con el Ayuntamiento de Hermosillo para que las vías de tránsito estén adecuadas y poder ingresar camiones a esas colonias alejadas y que el acceso es complicado.