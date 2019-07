Reportan vecinos hundimiento en Los Arcos

HERMOSILLO, Sonora.- Una supuesta reparación de tubería de drenaje en la colonia Los Arcos, dejó un hundimiento de pavimento de aproximadamente 50 centímetros de diámetro y que pone en riesgo la seguridad de los vecinos.



Desde hace más de dos meses, el desperfecto está localizado en las calles Cenit y Juan de Fuca, donde algunos vecinos aledaños comentaron que trabajadores de Agua de Hermosillo acudieron a reparar una supuesta avería, pero al parecer se habían equivocado.



"Estuvo muy extraño, porque vinieron y ni siquiera había una fuga ni nada y de repente ya no pude salir de la casa, porque tenían abierta la calle y les pregunté ¿Qué está pasando, y me dijeron?: Vamos a cambiar el tubo, pero no había ni siquiera fugas.



"Y ya supuestamente cambiaron el tubo y se fueron, ni cerraron el hoyo y llamé a Agua de Hermosillo y me contestó que ellos no tenían ninguna orden de que cambiaran ningún tubo y me dejaron abierto todo. A los días comenzó a hundirse allá", indicó Arturo Cáñez.



"Ya tenemos mucho tiempo y nadie ha venido y no se me hace justo, porque es un peligro eso, por eso le pusieron una señal, para que la gente tenga cuidado y no vaya a caerse ahí. Ahora en vez de ayudarnos nos amolaron", externó Socorro Monge.



La vecina en la colonia desde hace más de 40 años, solicitó a las autoridades que terminen lo que empezaron.