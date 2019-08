Reportan sendero muy peligroso en Valle del Marquéz

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de Valle del Marquéz reportaron un sendero peligroso ubicado a un costado del Club Oasis del Sur, donde aseguran que diario asaltan a los transeúntes que caminan por el lugar para acortar camino hacia el área comercial ubicada sobre el Periférico Sur y De Los Ganaderos.



El camino de terracería por donde se dirigen la mayoría de los ciudadanos que habitan en el área inicia en la calle Templo de Tepoztlán, a la altura de la calle Chimalpopoca, donde está una puerta tubular para delimitar la calle con un terreno baldío.



"Este camino va a dar a la Iglesia de Amistad Cristiana Sur, pero toda la gente lo usa para cortar camino para poder llegar a la Plaza Sendero (El Patio) o Famsa o cualquiera de las tiendas, en vez de dar toda la vuelta, pero sí dicen que asaltan.



"A mí no me han asaltado, pero sí me han salido malandros en el camino y me han seguido hasta la casa de mi novia, porque yo paso todos los días por aquí y a veces sí veo patrullas, pero no les hacen nada", expresó Daniel García.



DÍA Y NOCHE



Juan Alberto Romo, vecino en la colonia desde hace más de 20 años, destacó que día y noche es cuando los delincuentes hacen de las suyas en ese lugar, ya que saben que muchas personas trabajan en la zona comercial cercana y aprovechan para robarles.



"Más en las noches, se esperan a que las muchachas salgan de trabajar y pues se vienen por aquí, es el camino más cerca y a cada rato les quitan la bolsa, el dinero, lo que traigan y como está oscuro, de aquí a que lleguen las patrullas, se pelan los malandros.



"Ya se ha pedido que se pongan focos para alumbrar en la noche", dijo, "pero este terreno parece que tiene dueño o son terrenos federales, algo así, el caso es que cada vez se meten más locos con machete y todo, y ya drogados ni quien los pare".



Personas que viven cerca del predio reportado indicaron que las patrullas sí realizan rondines de vigilancia, pero no es suficiente, ya que por las noches es cuando más se necesita la presencia de la Policía.



"Tenemos muchos años solicitando al Municipio que nos apoyen, porque es el único camino que nos queda más lejos, imagínese dar toda la vuelta por Perisur… así nos ahorramos tiempo.



"Se había calmado", opinó María Antonieta Blancarte, "pero otra vez empezaron a robar. Dicen que ayer a una señora le quitaron la bolsa y son puros de esos que se meten a drogarse y quieren sacar lo que sea, no les importa matarla a una por conseguir diez pesos para el vicio".