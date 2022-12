Reportan que los camiones de la línea 11 aún no implementan la tecnología GPS y de cobro por tarjeta

HERMOSILLO, Sonora.- Todavía no se ha implementado tecnología GPS y de cobro por tarjeta en los camiones emergentes de la línea 11 del servicio de transporte público, informó la agrupación civil Vigilantes del Transporte. Alfonso López Villa, presidente de la organización, señaló que hace más de un mes que el Instituto de Movilidad y Transporte (IMTES) sacó estos camiones a la calle, sin embargo, estos operan sin los aditamentos de los demás camiones.

Solicitamos información al respecto al instituto, pero hasta el momento nadie nos ha dado razón”, expresó, “los camiones no pueden seguirse por medio del GPS de la aplicación y no se sabe si están haciendo válidos los viajes gratuitos a los estudiantes”.

Fue a finales de octubre cuando el IMTES liberó 15 nuevos camiones en la línea 11 del servicio de transporte con el propósito de desahogar las saturaciones que se han presentado dentro de dicha ruta.

En su momento, la instancia garantizó que la falta de estos aditamentos se solventaría dentro de las próximas semanas, pues la prioridad fue solucionar con rapidez el problema de la demanda de camiones.

De acuerdo con el instituto, inspectores y jefes de ruta supervisan el servicio de estos camiones para asegurarse de que el servicio se brinde de manera correcta, sin embargo, Vigilantes del Transporte aseguran que no es el caso.

No tenemos conocimiento de que haya algún tipo de vigilancia especial en estos camiones y aun si fuera el caso, debió ser una solución momentánea, ahorita no hay excusa para que los camiones no tengan la misma tecnología que los demás”, añadió.