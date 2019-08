Reparan fuga, pero dejan una loma de asfalto

HERMOSILLO, Sonora.- En las calles Ángel Flores y Benito Juárez hay una loma de asfalto, que vecinos aseguran, dejó personal de Agua de Hermosillo tras reparar una tubería de agua potable que presentaba una fuga.



Armando Ramírez, vecino del sector, explicó que la reparación que realizó el organismo Municipal estuvo bien, ya que era un desperdicio de agua e incluso había otra fuga de drenaje.



"Iba corriendo el agua para el Centro entonces se tuvo que alzar todo, destapar toda la tierra entonces vino el Municipio y trabajó", indicó, "y todo ese escombro lo dejó ahí, pero no han venido a recogerlo".



El lugar donde está el escombro es usado como estacionamiento por los vecinos; y ahora lleva cerca dos semanas en el sitio y a pesar de que ha sido reportado no han ido recogerlo.



Fernando Flores, otro habitante de esa zona, espera que regrese personal de Agua de Hermosillo para continuar con los trabajos de reparación en el callejón Ángel Flores.



"Sí van a volver porque quedaron en que iban a abrir toda la calle y no la han abierto vamos a ver qué pasa", expuso.



En el momento en que regresen los trabajadores del Municipio espera que retiren el material de asfalto sobrante que quedó acumulado en la orilla de la calle.