René Lizárraga buscará otra medalla en Lima

Experimentado, con conocimiento del medio que lo rodea y enfocado a volver a conseguir una medalla en unos Juegos Panamericanos se encuentra el nogalense René Lizárraga, a pocas semanas de competir en Lima 2019.



El taekwondoín sonorense ya cuenta con las vivencias previas que le dejó Toronto 2015, por lo que está confiado en hacer buen papel, pero siempre alerta de lo que se puede encontrar en la competencia.



"Ya han pasado cuatro años después de Toronto y fíjate que me siento mucho más maduro, con mucha, mucha más experiencia y que de los hombres soy el único que repetiré en Panamericanos y vengo con esa experiencia de haber participado en Toronto.



"Ya sé con qué rivales me voy a topar, hemos trabajado con base en eso y creo que nos va a ayudar mucho eso, el saber cómo está el ambiente en esos tipos de eventos", comentó.



En 2015, Lizárraga se subió al podio al colgarse el bronce, situación que, aseguró, está listo para repetir o incluso mejorar, ya que confía mucho en la preparación que ha llevado a cabo para la justa.



"Me siento muy seguro del trabajo que he venido realizando, este campamento (en Corea) y estos entrenamientos que hemos tenido me han servido mucho de preparación para agarrar mucha más seguridad y más confianza en las peleas.



"Ha habido muchos cambios en el taekwondo y ha sido un proceso de adaptación a todo lo que son reglas nuevas y que sí me considero listo para volver a pisar podio en los Panamericanos", comentó.



El sonorense sabe que si sus aspiraciones son llegar a Tokio 2020 el papel que desempeñe en esta competencia es de gran importancia, pues se repartirán puntos de ranking para aspirar a un boleto a Juegos Olímpicos.



"Nosotros nos basamos mucho en ranking, en lo que son puntos, este evento es de suma importancia, son 40 puntos los que están en juego entonces creeme que nos estamos preparando muy bien para los 40 puntos", indicó.



Tras no haber podido estar en Río 2016, Lizárraga dejó atrás todo lo malo que pudo suceder en aquellos años y ahora está enfocado en lo que viene para este proceso donde piensa llegar a Tokio.



"Le dimos la vuelta a la hoja, ya vamos mucho más mentalizados a lo que son estos Juegos Panamericanos, también la meta de Olímpicos y lo hemos tomado con mucha madurez, y hemos avanzado física, emocional y técnicamente", aseguró.



Él sabe que el mejor momento de su carrera fue en 2013 con medalle en Campeonato Mundial, pero a pesar de que eso fue hace seis años, lo motiva el hecho de que se ha mantenido dentro de lo mejor de su deporte en México.



"Creo que me he mantenido, a nivel nacional dentro de los mejores, entonces eso me motiva muchísimo y sobre todo de haber conseguido de una medalla mundial, venimos llegando de Manchester y eso me motiva porque se que estoy en el top mundial", explicó.