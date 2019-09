Rellenan los baches con tierra en Alto Valle

HERMOSILLO, Sonora.- En la avenida Reyes, entre Vereda del Pueblo y Vereda Tropical, hay un gran bache que ha provocado desperfectos en algunos vehículos, aseguran vecinos del sector.



"Más de un mes, desde que empezó el calor y desde que empezó a llover que se reventaron las calles, yo creo que fue en junio, cuando fue la primera lluvia, desde entonces esta el hoyo ese", dijo María Encinas, habitante de la colonia Alto Valle.



En este tramo hay varios baches que impiden que el tránsito vehicular sea ligero, pero hay uno que sobresale de todos porque es el más grande.



NO LOS REPORTAN



No han reportado los baches al Ayuntamiento porque, considera María Encinas, que si no se encargan de mantener las calles limpias, mucho menos de tapar un hoyo.



Hasta el momento los pobladores rellenan los baches con tierra para que los carros no reciban el golpe tan fuerte al pasar por ahí.



"Pero como ha llovido mucho, se vuelve a lavar, vuelve a salir, y nos vuelve a quedar el hoyo, pero la verdad yo no lo he reportado porque nunca nos hacen caso, ¿para qué lo vamos a reportar?", expresó la mujer.



Juan de Dios Castro, otro vecino, indicó que es común que los carros se ponchen en el inmenso bache y que metros más adelante se estacionen los conductores para cambiar la llanta.



"Ayer rellenamos los baches con la misma tierra que trajo la lluvia para quitarle el golpe a los carros porque nos dan lástima, golpe tras golpe y mucha gente no ve", señaló.



Por la ciudad de Hermosillo los baches han brotado por las recientes lluvias, situación que obliga a los conductores a tomar más precaución al manejar.