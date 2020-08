Relajan uso de cubrebocas y sana distancia en camiones

En las paradas y en algunas unidades del transporte urbano, así como en las calles se empieza a perder el cuidado y la sana distancia que la epidemia del coronavirus exige para evitar una propagación del virus SARS-CoV2.

Para algunos hermosillenses, los cubrebocas son incómodos, unos lo olvidan y otros no tienen dinero, a pesar de los contagios en la ciudad y recomendaciones de la Secretaría de Salud.

En un sondeo de EL IMPARCIAL realizado entre los usuarios del transporte que no usan cubrebocas, coincidieron que el motivo es por olvido, los incomoda para respirar o de plano no tienen dinero para comprar uno.

“Me sofoco luego, luego, no puedo cargarlo; sí lo traigo, pero en el caso de entrar a una tienda, pero para andar en la calle no porque me sofoca mucho, arriba del camión, no, (tampoco lo utiliza)”, expresó Antonio Barraza.

A María Sizo le pasó distinto, ella no se protegía su boca y nariz porque la mascarilla se le olvidó en su casa.

Otros usuarios del transporte urbano coincidieron en que no tienen dinero para comprar los cubrebocas y prefieren gastarlo en bebidas refrescantes por el calor.

El relajamiento del uso del cubrebocas a bordo del camión urbano molesta a otros usuarios del transporte.

“Está mal la gente porque es una protección y para ellos mismos", citó, Laura Beltrán Gámez, usuaria, "yo no ando sin cubrebocas ni en mi casa porque soy diabética".

Hasta el momento ninguna autoridad ha restringido el acceso al transporte público a personas que no porten el cubrebocas, además de incumplirse en la santa distancia.

DEBE SER OBLIGATORIO: INFECTÓLOGO

Una sola persona infectada en el transporte público puede contagiar de Covid-19 a todos los que estén a menos de 2 metros de su persona, por eso la importancia de hacer obligatorio el uso de cubrebocas, señaló Alejandro González Mares, médico infectólogo.

Una persona que se suba infectada al transporte público, que es un espacio reducido, con hablar por dos minutos, estornudar una vez o toser, va a liberar alrededor de 3 mil partículas (suspendidas 15 minutos en el ambiente) potencialmente cargadas del virus”, resaltó.

González Mares ve necesario que se haga obligatorio el uso de cubrebocas en cualquier espacio público.

HAY MÁS PERSONAS SIN PROTECCIÓN

“Todos nos hemos percatado que últimamente hay más personas sin cubrebocas en las calles, incluso en algunos lugares como tiendas de conveniencia o restaurantes, y todo eso nos va llevando también a la falsa idea de que el problema se acabó”, dijo el infectólogo.

Agregó que la cuestión económica no es impedimento para su uso, ya que hay tapabocas de hasta $5 ó 10.

Por su parte, las autoridades de la Dirección General de Transporte en Sonora han declarado que todas las medidas que ha implementado son emitidas por el Consejo Estatal de Salud.

Sólo los consejos de salud pueden hacerlo obligatorio

El Consejo municipal y estatal de Salud son los organismos indicados para autorizar a los concesionarios del transporte de prohibir que suban usuarios que no porten cubrebocas, señaló Alfonso López Villa.

El dirigente de Vigilantes del Transporte explicó que son cerca de 40 mil personas que a diario toman los camiones en Hermosillo.

“El chofer no puede negar el servicio, se mete en un problema si niega el servicio, de perdida necesita el respaldo de un oficio que le diga no trae cubrebocas, no se sube, y ya con eso”, dijo.

Es una negligencia de los consejos de salud no enviar los oficios a los concesionarios porque los camiones son lugares de alto contagio de Covid-19, recalcó.