Regresará con su familia después de dos años

Hace apenas unos días Ricardo Sánchez era una de las tantas personas que deambulaba por las calles en la Costa de Hermosillo; ahora el reencuentro con sus seres queridos, luego de dos años extraviado, ya tiene fecha: El 8 de julio. Ahora sólo necesita a alguien que lo cuide una noche, pues hará escala en la Ciudad de México.

Alejandro Chávez González, maestro de telesecundaria, contó que es gratificante saber que el joven que anda vagando por las calles de la Costa de Hermosillo por fin vaya a volver con sus seres queridos y espera que así como Ricardo, todos los que están en esa situación tengan finales felices.

Hablé con la mamá de Ricardo y me contaron que desde hace dos años que no lo veían, que andaba perdido, vino a buscar trabajo en los campos agrícolas pero se perdió y ya no pudo regresar a Veracruz, al pueblo de La Perla".