Regresan a la calle el arte y la cultura

HERMOSILLO, Sonora.- Con la presentación de Los Claxons y Jenny and the Mexicats, este jueves inician las tradicionales Fiestas del Pitic, para celebrar 319 años de la fundación de Hermosillo.



Luego de realizar rutas culturales por algunos barrios de Hermosillo y comunidades como Punta Chueca, Bahía de Kino, San Pedro y Miguel Alemán, la fiesta grande será del 23 al 26 de mayo.



Como foro principal la Plaza Alonso Vidal contará con la presencia del grupo Jenny and the Mexicats a partir de las 22:00 horas, mientras que en la plaza Bicentenario estarán Los Claxons.



Desde temprano habrá exposiciones de danza, teatro, música en los escenarios de la Plaza Hidalgo, Palacio de Gobierno, Casa Ganfer, Callejón Velasco y Sociedad Sonorense de Historia.



Además se contarán foros alternos como El Mentidero, Casa Madrid, Casa Andamios Teatro, Plaza Londres, La Bohemia, Está Cabral, El Rinconcito, Shibuya, La Matraka, entre otros.



En el Teatro Emiliana de Zubeldía estará NorteArte 15 años, un espectáculo de Manuel Ballesteros; a partir de las 19:00 horas Entre Lara y Curiel, seguido de Los Moustros del Espacio Exterior en la Plaza Hidalgo.



Las fiestas tendrán además andadores gastronómico, cultural y de venta de artesanías, libros, así como la Plaza el Mezquite donde se presentan la gastronomía, danzas y cantos de los pueblos originarios del Estado.