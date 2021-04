Regresan a adultos mayores al acabarse la vacuna contra Covid

HERMOSILLO.- Adultos Mayores que respetaron su fecha y horario de vacunación terminaron decepcionados después de que no se les pudiera aplicar su vacuna, debido al imprevisto de desabasto que se vivió ayer en Hermosillo.

Fue cerca de las 10:00 horas cuando la Secretaría de Salud informó que se cerraban quince centros de vacunación, debido a que se habían agotado las dosis en dichas zonas.

Tan sólo tres horas después, la Secretaría de Bienestar declaró que el biológico ya se había agotado, por lo cual se le hacía un llamado a las personas pendientes a no acudir a ninguno de los centros ubicados en la capital.

Yo llevé a mi abuelo a la Unison y nos regresaron, dicen que el lunes habrá más vacunas, pero no me dijeron si lo tengo que llevar a la universidad o a algún otro módulo aparte. No dieron información de nada”, comentó Geovanna García, quien acudió desde la colonia Bugambilias, puesto que ya habían cerrado.