Regresa la esperanza a familia de Luis Enrique

HERMOSILLO.- Familiares buscan a Luis Enrique Ruiz Camacho en Hermosillo, después que supieran de que él está con vida en esta ciudad les regresó la esperanza de que esté de nuevo con ellos.

Luis Enrique fue entrevistado hace unos días por EL IMPARCIAL y expuso que vive en situación de calle desde hace varias décadas y a sus 57 años quiere regresar de nuevo a hogar en El Dorado, Sinaloa.

Explicó que se queda a dormir en cualquier sitio donde la noche llega y habita más en la zona del Mercado Municipal, en el Centro de Hermosillo, y en el Mercado número 2.

Al conocer la noticia de que Luis Enrique está bien se alegraron, después de 28 años de no verlo, dijo Jesús Manuel Medina Ochoa, uno de los familiares.

Hace 28 años que se fue de aquí, ya han ido a buscarlo, pero no lo han encontrado y ahora sí quieren ir por él, como ya se dieron cuenta de que está vivo, no lo habían visto, no sabían nada de él, y ahora como lo vieron quieren ir por él”, comentó.